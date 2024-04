Comparte

El tenista español Rafael Nadal anunció que no participará del Masters 1.000 de Montecarlo. El ex número uno del mundo informó que se vio obligado a tomar la decisión por los problemas físicos que arrastra.

“¡Hola a todos! Están siendo tiempos difíciles para mí deportivamente hablando. Desgraciadamente les comunico que no voy a jugar en Montecarlo. Simplemente mi cuerpo no me deja”, confirmó en su cuenta de Instagram.

“Y aunque sigo trabajando y esforzándome al máximo cada día con la ilusión de poder competir en torneos que han sido muy importantes para mí, la realidad es que a día de hoy no puedo. No se imaginan lo difícil que es para mí no tener la oportunidad de poder jugar estos eventos una vez más”, agregó.

Por último, el ganador de 22 Grand Slams señaló que “no me queda más que aceptar la situación e intentar mirar hacia el futuro inmediato manteniendo la ilusión y las ganas para darme la oportunidad de que las cosas mejoren. Un abrazo fuerte a todos y ¡gracias por el cariño y apoyo siempre!”.