Esteban Pavez, capitán del equipo Colo-Colo, compartió sus impresiones luego del encuentro frente a Fluminense en la Copa Libertadores, y valoró la actitud del equipo pese a la derrota en el Maracaná.

“Creo que jugamos de igual a igual. Tuvimos tres claras para marcar el gol. No pudimos. Sabemos que la Copa Libertadores se gana por detalles y ellos nos ganaron, así que nos vamos un poco triste. Pero dentro de todo, el equipo dio todo. Creo que estamos para competir, que es muy importante y me voy con eso”, manifestó Pavez a CHV una vez finalizado el partido.

El capitán lamentó las oportunidades perdidas pero destacó la entrega del equipo: “La verdad que no vi si fue mano o no, tengo que llegar a revisar el video al hotel porque no la vi en el camarín. Pero obviamente, en algún momento pensé que podríamos haber marcado. Creo que era muy importante haber empatado aquí, pero como te dije, creo que me voy con la cabeza alta.”

Pavez reconoció la necesidad de seguir mejorando y reducir errores para futuros encuentros: “El equipo dio todo, pudimos empatar al final, en la jugada. También sabemos que tenemos que seguir mejorando y cometer menos errores para este tipo de partidos y no perderlos”, sentenció el capitán de Colo-Colo.