La atleta chilena Berdine Castillo conversó en exclusiva con El Rompecabezas de Radio Agricultura luego que el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo (CNAD) decidiera absolver a Ximena Restrepo y Marcelo Gajardo tras el escándalo en la posta 4×400 femenina en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

“Se sabía desde un principio. Desde que nos enviaron a la conciliación… está bien que nos hayan mandado, pero hubo muchas cosas de más ahí. Prácticamente nosotros quedamos como los que estábamos mal por hacer esto. Entonces por una parte nosotros decíamos ‘esto va a ser muy difícil’, pero obviamente teníamos que seguir hasta el final”, comenzó diciendo Castillo.

“Nosotros tuvimos muchos testigos, ellos tuvieron dos que al final fue uno. Tenían más testigos, pero no los presentaron y yo no sé el motivo. Pero todas las evidencias, los testigos… tuvimos al jefe del área técnica de velocidad que contó, que dijo que a Marcelo le dijo mil veces que no tenía que hacer los cambios, pero Marcelo los hizo igual; tuvimos a un voluntario de los Juegos que también dijo que vio a Ximena y a Marcelo… al final teníamos mucha evidencia, pero me quedó sonando que muchos dijeron que escucharon a Ximena gritar, pero casualmente no escucharon lo que dijo. Gritó al aire…”, agregó.

“Su conciliación (de Restrepo) era pedirnos disculpas. Quería pedirnos disculpas quizás por los gritos, pero por la parte de racismo no quería hacerlo, porque ella mantiene que eso nunca ocurrió”, continuó.

Respecto a los pasos a seguir tras la resolución del CNAD, Castillo señaló que “después de que dijeron que no había sanción no hablamos mucho, porque había entre rabia, enojo, pena… entonces no nos hemos comunicado mucho después de eso. Hubo un silencio entre nosotros, porque esperábamos algo más. Pero ahora pronto vamos a hablar para saber qué vamos a hacer, si vamos a seguir con algo… aún no tenemos claridad. O si llevarlo a un tribunal ordinario”.

Recuerda lo ocurrido

Berdine Castillo, además, analizó lo ocurrido previo a la posta 4×400 femenina en Santiago 2023. “Sinceramente yo creo que querían correr ellas, entonces Fernanda (Mackenna) era su último año dedicándose al atletismo, entonces se quería despedir a lo grande, con los Juegos Panamericanos, entonces sí o sí tenía que correr”.

“Después (Ximena Restrepo) empezó a gritar que yo no debía estar en la posta, pero yo creo que era todo entre ellos, que ya estaba conversado desde antes, como ‘no se preocupen chiquillas, ustedes van a correr sí o sí, no va a pasar nada’, como quizás en otras ocasiones que ya lo hayan hecho y que tampoco haya pasado nada”, indicó.

Pese a lo ocurrido, Castillo aseguró que seguirá defendiendo a Chile, aunque puso en duda su participación en futuras postas. “Sí, nunca pasó por mi cabeza el no correr por Chile. Lo que sí el tema del relevo es lo que me tiene más en duda, porque después de los Panamericanos, esta es la segunda experiencia desagradable en el relevo”, aclaró.

“Me parece que no era el mismo entrenador, pero sí había una de las chicas que también ahora estaba en el relevo. En esa ocasión fue la competencia de 800 y luego venía la de 400, y buscaron mil formas de bajarme para que no corriera el 800 y solo lo hiciera en el relevo. Al final corrí ese 800, hice mi mejor marca, estaba feliz y después el relevo lo corrí y lo hice bien, porque siempre he rendido en los relevos. Pero al final se me echó la culpa a mí, que el relevo se hizo mal porque yo corrí los 800 antes y por eso al relevo le fue mal”, agregó.

Su relación con Martina Weil

Por último, Berdine tuvo palabras para Martina Weil, con quien no ha conversado desde el escándalo que remeció al atletismo nacional.

“No he conversado con Martina (Wells) ni con ninguna de las otras chicas del relevo. Solamente mantengo comunicación con Poulette (Cardoch)”, aseguró.

“Con Martina por supuesto que nos vamos a seguir encontrando en competencias, en distintos eventos. Quizás más adelante (conversaremos), porque ella, al igual que yo, debe estar enfocada en lo que se viene. Pero quizás conversemos, no lo sé”, sentenció.