A cuatro días del esperado duelo entre Universidad Católica y Colo-Colo, los Cruzados ya comienzan a palpitar el clásico. Nicolás Castillo, que le dio el triunfo a la UC sobre el final en la última fecha, fue el encargado de responder a las preguntas de la prensa y compartió su entusiasmo y motivación de cara a este importante partido.

En su tercera etapa con la casaca cruzada, Castillo se mostró muy contento con su actual desempeño y con el desafío que tendrán el fin de semana: “Hace tiempo que no tenía la oportunidad de jugar este partido y estoy muy motivado de lo que podemos hacer nosotros, en cómo se pueda dar el partido el fin de semana”, señaló el atacante.

El jugador destacó la importancia de trabajar a fondo en los próximos días para preparar el encuentro: “Tenemos que trabajar esta semana porque nos quedan días todavía para preparar el partido, así que nada, estoy muy contento de poder estar aquí y jugar un clásico con Colo-Colo“.

Cuando se le preguntó sobre cómo ha visto al rival, que viene de perder contra Cobreloa en el Monumental, Castillo admitió no haber observado su juego: “No he visto a Colo-Colo, no sé cómo juega, pero con Arturo (Vidal) tuvimos una buena relación cuando estuvo en la selección. Todos conocemos la calidad que tiene, pero estamos enfocados en lo que queremos nosotros y el sábado tenemos que salir a ganar porque vamos a estar con nuestra gente. No importa nada más que Católica“.

Así, el delantero deja clara su determinación de cara a uno de los partidos más esperados del fútbol chileno.