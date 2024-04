Comparte

El defensor de Universidad de Chile Matías Zaldivia analizó el buen momento de la U en el Campeonato Nacional. El central se refirió a la ventaja que le sacaron a Colo-Colo en estas ocho primeras fechas del torneo y descartó que el equipo se sienta presionado por jugar de local a estadio lleno.

“La verdad es que estamos muy contentos. Todavía falta el partido de Palestino que puede quedar a tres puntos, pero sino bueno, sacamos un punto más la diferencia con Iquique“, señaló Zaldivia.

Sobre el empate con Coquimbo Unido en la última fecha, el zaguero lamentó el resultado “porque nos empatan y nos sacan dos puntos faltando dos minutos, en una jugada en la que cometimos muchos errores. Quedó esa espina de haber sacado más diferencia pero bueno, si miramos para atrás, si vos me decías que en la octava fecha íbamos a estar a cuatro puntos de distancia del segundo era espectacular, así que nada, a seguir mejorando, haciendo las cosas bien como hasta ahora y seguir creciendo”.

Al ser consultado sobre las declaraciones de Arturo Vidal, quien señaló que en el Monumental no tienen en mente lo que haga la U, el defensor señaló que “Sabemos que respecto a Colo-Colo tenemos una gran distancia, pero yo opino lo mismo, nosotros tampoco nos estamos fijando en Colo-Colo“.

“Hay muchos equipos delante de ellos que nos siguen a nosotros y más que nada nos enfocamos en nosotros mismos, en seguir mejorando. Tenemos un margen de mejora muy grande, sabemos que es un campeonato largo y obviamente los equipos que sean más regulares van a llegar al final con más posibilidades”, agregó.

Zaldivia tuvo palabras para el análisis del técnico de la U, Gustavo Álvarez, quien aseguró que al equipo le está faltando mantener la intensidad en los partidos. “Sabemos que nos está costando, una vez que nos ponemos en ventaja, seguir dominando al equipo rival. El otro día con Coquimbo fuimos muy superiores antes de marcar y por ahí entramos en muchas pérdidas de pelota y eso nos costó mucho”, aseguró.

Manejo de presión e identidad en la U

Ante la comparación con el rendimiento del equipo con el del torneo anterior, Zaldivia fue tajante en decir que: “Hoy en día la U tiene identidad, sabes que el equipo juega a algo. No sé si antes no la teníamos, pero no la pudimos mantener en todo el campeonato. Yo sé que hoy nosotros, en todas las canchas donde vayamos, tratamos de hacer el mismo juego, ser protagonistas y creo que en busca de eso vamos, para mantenerlo en todo el partido”.

Universidad de Chile es el único invicto del campeonato y ha perdido solo cuatro puntos de los 24 en disputa. Precisamente esas unidades que dejaron en el camino, lo hicieron como local con su gente, lo que ha traído ciertos cuestionamientos al menejo de la presión en el equipo, cuando salta a la cancha del Estadio Nacional. “No nos sentimos con una presión, nos encanta jugar con nuestra gente. El otro día el estadio fue una fiesta, espectacular. Si bien perdimos cuatro puntos de local, no lo atribuyo a que jugamos con presión ni nada por el estilo. Nos encanta jugar de local y más en el Estadio Nacional“, aseguró el seleccionado chileno.

El próximo rival de la U será Palestino, que marcha en la tercera posición con 14 unidades y tiene un partido pendiente con Huachipato, que se jugará este miércoles. De ganar, los árabes quedarán a solo tres puntos de los azules.

“El domingo enfrentamos a un gran equipo, que ahora tiene que jugar, y lo estaremos viendo para saber como atacarlos y defendernos, porque es un gran equipo“, aseguró.