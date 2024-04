Comparte

El ‘nueve’ vive de los goles y bien lo sabe el delantero argentino Luciano Pons, quien está comenzando a mostrar los motivos que lo trajeron a la U. El fin de semana pasado anotó su primer tanto con la camiseta azul, en el empate de su equipo ante Coquimbo Unido, y hoy se refirió a lo que han sido estos meses en el CDA.

“Necesitaba convertir para tener una tranquilidad en lo personal y así seguir trabajando, superándome día a día, preparado para cuando toque”, afirmó Pons en conferencia de prensa. Además, valoró el regreso de Cristián Palacios, quien se recuperó físicamente y se prepara para el próximo partido contra Palestino, lo que generará una dura competencia para definir quién será el delantero titular en La Cisterna.

“Vengo trabajando como desde el primer día, con humildad y sacrificio, tratando de ganarme un puesto. Que vuelva el Chorri es muy importante, estamos preparados para que, quien juegue el domingo, lo haga de la mejor manera“, señaló Pons, reconociendo la competencia por un lugar en el equipo. También mencionó que después de su expulsión, el partido contra Coquimbo Unido fue un desafío para cambiar la imagen que dejó en el primer encuentro y que considera que lo logró de buena manera.

“La adaptación, con la confianza del entrenador y el plantel desde el primer día. Me he sentido cómodo en el club, tratando de trabajar y mejorar físicamente en el día a día. Venía de una liga en la cual físicamente no estaba al cien, porque sabemos que Colombia es muy técnica y físicamente nacen con eso, no se entrenan tanto”, detalló.

“Creo que también esa expulsión y ese partido, con la ansiedad de querer demostrar, de hacer las cosas bien, me excedí y me jugó una mala pasada. Fui bajando el carácter, tratando de manejar de mejor manera para que no vuelva a suceder. Ahora ni hablo con el árbitro para no desenfocarme”, agregó el delantero.

Pons adelantó un enfrentamiento complicado contra Palestino, y destacó que el rival no ha recibido goles en su cancha, lo que es un factor a su favor. “Tenemos que hacer el trabajo que hacemos siempre para sacar los tres puntos y seguir estirando esa ventaja”, señaló, enfatizando la importancia del partido para la U.

El delantero también reconoció los problemas que han tenido en ataque, reflejados en el empate contra Coquimbo Unido. “Muchas veces los rivales se te cierran y los atacantes no encontramos cómo romper las líneas defensivas. Se generan pocas oportunidades de gol en casa. La clave está en que las situaciones están, pero no las hemos podido convertir”, recalcó.

Por último, Pons alabó la actitud de Gustavo Álvarez, entrenador de la U, por su presencia en el partido de Palestino contra Huachipato. “Demuestra que está muy comprometido con el club, como estamos todos, para que la U se mantenga lo más arriba posible”, concluyó el delantero, celebrando su cumpleaños y deseando lo mejor para el próximo encuentro de la U de Chile.