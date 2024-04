Antony, atacante brasileño de Manchester United, está en el centro de la polémica tras burlarse de los jugadores de Coventry en la semifinal de la FA Cup el pasado domingo.

Luego de varios días, el jugador rompió el silencio en sus redes sociales y aclaró su gesto. “El Coventry demostró por qué llegó a semifinales. Queríamos alcanzar la final por nuestros aficionados y lo conseguimos”, comenzó diciendo en su cuenta de X.

“La forma en que nuestros aficionados fueron tratados por sus jugadores no fue agradable, y en el momento reaccioné a sus provocaciones en defensa de mi club”, completó.

Coventry proved why they reached the semi-final. We seeked this spot in the final for our fans and we achieved. The way our fans were treated by their player was not nice and I, in the heat of the moment, i've reacted to the provocations in a natural defense of my club! https://t.co/y3cz3UhzXf

