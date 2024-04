Comparte

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a la información conocida en las últimas horas que apuntan a que Dayonis Orozco, único prófugo por el crimen del mayor Emmanuel Sánchez, estaría en Ecuador.

En conversación con “Buenos Días a Todos”, la titular de interior inició explicando que “Chile está lejos de tener control total de sus fronteras”.

Por ello, la secretaria de Estado dijo que “todos esos miles de kilómetros que tenemos de frontera marítima y terrestre, requieren de un nivel de monitoreo que vamos a tener que esforzarnos sistemáticamente para lograrlo y alcanzarlo”.

En esa línea, y frente al asesinato del funcionario de Carabineros, Tohá sumó: “supongamos que esta persona está en Ecuador ¿Le conviene o no a la investigación policial que él sepa que todos sabemos que está ahí? A mí me preocupa mucho esto. Nosotros le estamos anticipando que sabemos dónde está. Le aseguro que si estaba ahí, ya no está, ya huyó”.

“No puedo entrar mucho en detalles, pero se sabe que hubo colaboración, hubo otras personas que intervinieron para este desplazamiento, por eso es tan importante este esfuerzo que hay que hacer”, concluyó.