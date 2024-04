Comparte

El nuevo presidente de Colo-Colo, Aníbal Mosa, dio sus primeras impresiones luego de la votación que lo levantó como el mandamás del Cacique por tercera oportunidad. El máximo accionista de Blanco y Negro se refirió a las pretensiones de remodelar el Estadio Monumental y a la continuidad de Daniel Morón en la gerencia deportiva del club.

“El estadio es un tema bien candente, pero obviamente que nosotros dentro de nuestra agenda y dentro de esta visión, por lo que hemos compartido también con el Club Social y Deportivo Colo-Colo, es tener un estadio nuevo. Es una visión que compartimos con el club social, junto con el fortalecimiento permanente de su área deportiva”, señaló Mosa en conferencia de prensa.

“De todas maneras, eso es lo queremos. Como dije la otra vez, moros y cristianos, todos los hinchas de Colo-Colo queremos y pretendemos, ya en el primer directorio del mes de mayo, poder tener algunos lineamientos (del proyecto estadio), pero sin duda, a la brevedad posible, poner énfasis y dar el puntapié inicial para que empezar”, añadió.

Pero Mosa no se quedó ahí con el tema de la eventual remodelación del Monumental y agregó que “en la experiencia estadio, en los asientos que están sucios, en los baños que no están acorde a un evento deportivo. Las entradas también, que son caras para venir”.

“Cuando habló de eso el presidente Camacho, y estoy completamente de acuerdo, creo que aquí tenemos que tener una agenda corta y una agenda más larga. La agenda corta, es que tenemos que hacernos cargo de situaciones que no tienen que ver con la remodelación o un estadio nuevo, que son los baños, que son los accesos, que son cierto tipo de cosas que hoy día se pueden desarrollar y se pueden mejorar bastante. Paralelamente tenemos que trabajar en el proyecto del Estadio Nuevo”, complementó.

Al ser consultado sobre la continuidad de Daniel Morón en la gerencia deportiva de Colo-Colo, Aníbal Mosa detalló que “nosotros acabamos de tener una reunión y le voy a decir exactamente lo mismo que le dije a Jorge Almirón y al plantel de Colo-Colo completo: no va a haber ningún tipo de cambios en la parte deportiva, no hay ningún tipo de cambios”.

“Van a seguir trabajando todos tal cual. Le hemos dado nuestro apoyo al cuerpo técnico, a Daniel Morón, a los jugadores, a todo el mundo. Nosotros lo que nos vamos a volcar en este momento es a darle un apoyo a todo lo que significa el fútbol. Estamos en en momentos decisivos, estamos peleando para poder entrar a octavos de final”, apuntó.

A lo que sumó: “Antes de conversar, incluso con el cuerpo técnico y con el plantel, con el presidente Camacho y con otros directores, fuimos a hablar con Daniel a su oficina y dijimos ‘tú mismo, Daniel, tú cuenta con nuestro apoyo'”.

“‘Nosotros vamos a apoyarte, vamos a sacar este proyecto adelante’. Y lo noté con las ganas de continuar, así que estamos contentos por eso”, aseguró. En ningún momento mostró algún signo de querer abandonar o no continuar, al contrario, él incluso me dijo’, me dijo una frase que él ha dicho varias veces, me dijo yo, ‘yo no trabajo para ningún presidente, trabajo para Colo-Colo'”, sentenció.