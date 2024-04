Comparte

En el episodio de este viernes de Podemos Hablar, estará participando como invitada Valentina Torres, más conocida como la Guarén, y hablará con Julio César Rodríguez sobre diferentes temas.

En la instancia, le consultaran sobre su relación con Nicolás Solabarrieta, a quien conoció en el encierro de Tierra Brava, y Julio le preguntó si es el hombre más importante de su vida, puesto que son pareja.

“Es el hombre más importante de mi vida en este minuto”, aseguró la chica reality.

Tras ello, el animador le consultó si estaba entre sus planes ser madre y ella respondió que es uno de sus sueños.

“Queda tiempo, claramente no estoy diciendo cuando, uno no sabe, tampoco esta preparado, yo siempre quise ser mamá cuando chica… sí, también me preguntó cuando nos estábamos conociendo fuera del reality y le comente que para mí una meta es ser mamá y también cuando estoy en una relación con alguien también va con esos proyectos”, explicó Valentina.

Finalmente, sostuvo que si bien es joven, tiene planeado formar una familia más adelante y Nicolás también quiere lo mismo.

“Sé que tengo 24 años, que soy chica, pero si voy a estar con alguien es para proyectarme… saber que es una persona que quiere cumplir los mismos sueños que yo y no perder el tiempo… y él también me dijo que su sueño es ser papá”, cerró Guarén.