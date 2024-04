Comparte

Este fin de semana, entre el viernes 26 y el domingo 28 de abril, se realizará por primera vez en la playa de Pupuya el encuentro fememino de Kitesurf que tendrá su séptima edición, reuniendo a deportistas de todo el país y a más de 500 personas, entre las competidoras y asistentes.

Este es el encuentro de kitesurf de mujeres más grande de Sudamérica, tiene el objetivo de hacer crecer la comunidad femenina e incentivar a más jóvenes a practicar un deporte tan completo y desafiante. Participan deportistas de todos los niveles, desde las que se están iniciando en esta disciplina hasta las que ya llevan un buen tiempo navegando. Junto al auspicio de Royal Guard, el evento promete ser una experiencia inolvidable tanto para las participantes como para los espectadores.

Durante el sábado 20 se realizará la competencia llamada “Queen of the Air” en las categorías Amateur y Pro, la que consiste en una prueba de saltos que premia a las competidoras que alcancen la mayor altura sobre el mar, en la cual, anteriormente hubo competidoras que obtuvieron saltos por sobre los 10 metros de altura. En esta edición ya hay más de 40 inscritas, entre ellas algunas de las más experimentadas y que anteriormente se han llevado el título de Queen of the Air, como Andrea Mery y Constanza Ulloa.

Al finalizar estos intensos días entregándolo todo dentro del agua, las deportistas podrán disfrutar del MerecidoRelajo de la mano de Royal Guard, junto a su innovación, la cerveza Royal Guard Golden Lager, ideal para disfrutar y relajarse en la paradisíaca playa chilena.

“Queremos que más mujeres practiquen kitesurf, que se atrevan a navegar en el mar con olas grandes, viento fuerte y vivir esta adrenalina. Nuestra idea es incentivar y subir el nivel de esta disciplina en Chile. En Pupuya tenemos condiciones de clase mundial para hacer este tipo de competencias”, comentó Paula Villarroel, kitesurfista, campeona nacional y productora del encuentro.

Las inscripciones para participar de la competencia están abiertas a través de las cuentas de Instagram @KitegirlDay y @KitegirlChile.