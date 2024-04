Comparte

Una de las incógnitas más esperadas sobre los Juegos Olímpicos de París 2024 ha sido resuelta por el propio Rafael Nadal. En el pódcast oficial del Mutua Madrid Open, el tenista español anunció que participará en el torneo olímpico de dobles masculinos junto a la joven promesa del tenis español, Carlos Alcaraz.

“Si no hay nada extraño, jugaremos“, afirmó Nadal, revelando su entusiasmo por formar equipo con Alcaraz. “Para mí también es una gran ilusión y, si no estoy equivocado, por lo que me han dicho para él también”, agregó el tenista balear.

Nadal también discutió la posibilidad de prepararse junto a Alcaraz antes de los Juegos Olímpicos. “Sería bonito jugar algún torneo antes de las Olimpiadas para prepararnos, para entendernos en la pista… Espero poder trabajar un poquito juntos“, comentó.

Sin embargo, la condición física de ambos tenistas será fundamental. Nadal, en particular, ha enfrentado una serie de problemas físicos en los últimos tiempos. “Si los dos estamos en condiciones, tenemos opciones de hacer una buena pareja y aspirar a cosas bonitas. Veremos cómo evolucionan las cosas, espero estar bien para ser una buena pareja para él y él estoy seguro de que lo será para mí”, expresó Nadal.

La confirmación de la participación de Nadal en el torneo olímpico de dobles junto a Alcaraz agrega emoción y expectativa a la cita de los anillos, mientras los aficionados esperan ver la química y el desempeño de esta dupla en la cancha.