Fluminense sufrió una baja sensible previo a su duelo ante Colo-Colo del próximo 9 de mayo por la cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El elenco brasileño confirmó la lesión del mediocampista André, una de sus principales figuras, quien abandonó el campo de juego en el primer tiempo en el empate sin goles ante Cerro Porteño el pasado jueves.

Tras someterse a exámenes médicos, el Flu confirmó que “André fue diagnosticado con una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha”.

“Se conserva el ligamento cruzado anterior, al igual que el menisco. El deportista iniciará su tratamiento en el CTCC”, completó el elenco brasileño.

Fluminense no detalló el tiempo de recuperación del volante, por lo que su presencia ante Colo-Colo es toda una incógnita.

INFORMAÇÃO: O volante André foi diagnosticado com lesão do ligamento colateral medial do joelho direito, após exame de imagem. O ligamento cruzado anterior está preservado, assim como o menisco. O atleta iniciará seu tratamento no CTCC.

