Gustavo Quinteros vive un gran presente en Argentina. El entrenador está metido en la final de la Copa de la Liga Profesional con Vélez Sarsfield, donde enfrentará a Estudiantes de la Plata. Pero en medio de esta semana crucial para el DT en el país trasandino, se refirió a un posible regreso a Colo-Colo y a lo cerca que estuvo de La Roja.

“Si vuelvo a Chile, me gustaría volver a Colo-Colo. Estuve tres años y vivimos momentos inolvidables”, comentó el entrenador argentino a DSports. Aunque luego explicó que “uno no sabe adónde te va a llevar el fútbol, no le abro ni le cierro las puertas a ningún club, pero hoy no pienso regresar sino quedarme acá en Argentina”.

Por otro lado, Quinteros se refirió a qué tan cerca estuvo de asumir en la Selección Chilena tras las salidas de Martín Lasarte y Eduardo Berizzo. En esa línea, el DT explicó que “la única vez que estuve cerca fue cuando estuve reunido con Francis Cagigao en julio de 2022, pero no se pudo avanzar en nada”.

“Si bien le había gustado mi perfil, me lo dijo, yo le dije que quería salir campeón con Colo-Colo y terminar mi contrato que era hasta noviembre, era mi primera opción. En los últimos tiempos no me llamó nadie”, sentenció el adiestrado de Vélez.