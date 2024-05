Comparte

El entrenador de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, anticipó el duelo ante Deportes Iquique e hizo un análisis del gran presente de su equipo, que continúa como líder exclusivo y único invicto del torneo.

“Destaco mucho el funcionamiento del entrenador, que tiene una idea de juego muy clara, un equipo que juega bien, intenso y que los resultados son producto de eso y no casualidad. Nos preparamos para enfrentar al mejor Iquique”, dijo en conferencia de prensa.

Respecto al presente del equipo, Álvarez señaló que “lo que pasa es que la estadística y el pasado no garantizan rendimiento. Tengo que pensar y tomar decisiones día a día que me acerquen a que el equipo tenga la posibilidad de ganar”.

“La expectativa se transforma en presión cuando uno lo permite, y yo no lo permito. Me alegra generar expectativas, pero no lo asumo como presión para nada”, agregó.

Por último, sobre ejercer la localía en el Ester Roa, el DT indicó que “viajar a Concepción es viaje normal dentro de la programación anual. Es un viaje normal y nosotros sabíamos que, de quince fechas, una no la jugaríamos en el Estadio Nacional”.