El CHILE MX llegó a la octava y última fecha de la temporada con el misterio de conocer al nuevo monarca del campeonato nacional de motocross. Y tal como fue una constante en el año, una jornada emotiva y con miles de espectadores vio la coronación de Sergio Villaronga como bicampeón de la máxima categoría, MX1.

“Chechín” llegaba a la definición en Chillán con la primera opción, aunque el experimentado Diego Rojas no perdía la ilusión. Sin embargo, Villaronga no dejó espacio a dudas y realizó un trabajo sólido en el circuito Fullterra de la Región de Ñuble, arriesgando lo necesario para sumar los puntos que le permitieron repetir el título obtenido el año pasado.

De esta manera, con un segundo lugar en la fecha definitiva que terminó ganando Matías Pavez, Villaronga se alzó con el campeonato del CHILE MX tras sumar 358 puntos, dejando en la segunda posición a Diego Rojas con 325 unidades y cerrando el podio Matías Gallardo con 296.

La categoría femenina WMX A también llegó a Chillán con la disputa del título abierto. Y fue Valentina Galaz quien levantó el trofeo de campeona.

La joven piloto llegó a la instancia decisiva muy complicada a nivel físico, pues se encuentra con una lesión en una de sus manos, lo que le impidió entrenar con normalidad para preparar esta fecha final. A pesar de los inconvenientes, Galaz se adaptó a su situación a fin de poder correr en Chillán y pelear el título.

La actuación de Valentina Galaz otra vez estuvo en lo más alto y supo controlar el dolor y mantenerse en los puestos de avanzada, estrategia que le permitió terminar en la segunda posición de la fecha, tras su principal rival, Ignacia Riveros.

Con este resultado, Galaz llegó a 373 puntos, quedando Riveros en el segundo lugar con 347 unidades y Tania González con 327 puntos en la tercera posición.

“Me costó acomodarme a la pista este fin de semana, y aunque no nos quedamos con la fecha acá en Chillán, estoy muy contenta por ser campeona de la serie Mujeres A. Ha sido un año difícil, volví a correr luego de una lesión que me tuvo fuera por cerca de un año y medio, y regresé justo para la primera fecha del Chile MX, y logré quedarme con el título. La idea este año era ir fecha a fecha sin presiones, y poco a poco las cosas se fueron dando, y aunque para las últimas fechas una lesión en un dedo me complicó para poder entrenar con normalidad, todo resultó de buena manera y estoy feliz con este resultado y todo lo hecho en la temporada”, expresó Galaz.

Sobre el campeonato, la piloto aprovechó de destacar el nivel de la categoría femenina. “Hay pilotos de gran nivel, es una serie muy competitiva y que tiene grandes exponentes como la “Nacha” (Riveros) que fue campeona Latinoamericana de motocross y una tremenda rival en este campeonato. A nivel de producción también, se nota como el CHILE MX va creciendo cada vez más, y eso es buenísimo”.

Al finalizar la octava fecha en Chillán, el productor general de CHILE MX, Patricio Cabrera, comentó que “cerramos de manera extraordinaria un año maravilloso para el motocross nacional. Vivimos una temporada de grandísimo nivel, con pilotos que demostraron un nivel de categoría internacional y con un campeonato que logró reunir a la familia, que recibió miles de espectadores en cada fecha y que pudo recorrer gran parte del país, lo que era uno de nuestros objetivos. Estamos felices con la temporada 2023 del CHILE MX, felicitamos a los campeones y a todos los que disputaron las fechas y desde ya los dejamos invitados para la próxima temporada”.