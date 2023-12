Comparte

Recientemente, Lucas Crespo participó en el React de Claudio Michaux y habló sobre su experiencia en Gran Hermano.

Asimismo, el comediante aprovechó la instancia de consultarle por los motivos de su ausencia en la final de “la casa más famosa del mundo”, donde se coronó como ganadora Constanza Capelli.

Recordemos que, hubo otros exparticipantes que también se ausentaron, como por ejemplo Ignacia Michelson, Maite Philipps y Sebastián Ramírez.

“No quería ir a la final, con todo respeto, pero estoy con contrato, jajaja. Me daba lata volver, estar ahí, duraba tres horas”, comenzó diciendo el exjugador.

Tras ello, sostuvo que él pensaba que debía asistir a la ceremonia por el tema de su contrato.

“Yo creía que era obligación por contrato, y me compré un traje elegante, para tirar pinta, porque estuve todo el programa con buzo, pensé: ‘Aquí la rompo, me habla Armani después’”, detalló.

Finalmente, expuso que si bien tenía todo listo para asistir, tuvo un accidente inesperado “entonces me compré un traje, gasté no sé cuánta plata, y me saqué la conch… surfeando, o sea es mucho decir, con la tabla en el mar, y no pude venir”.