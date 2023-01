Comparte

Dividenz, la plataforma de inversiones en Real Estate en Estados Unidos, desembarcó con sus operaciones en Chile con el objetivo de brindar acceso a todos los latinoamericanos a productos sólidos de inversión que protegen su capital.

La empresa brinda la posibilidad de invertir en activos multifamily, edificios de renta ya construidos y arrendados, en los mercados norteamericanos con mejor performance.

Un modelo pensado para todos aquellos que buscan productos de inversión sólidos como el Real Estate y con rentabilidades inmediatas en dólares que van del 10% al 15% anual, superando la inflación actual de Estados Unidos.

A la inversión se accede muy fácilmente adquiriendo porcentajes del total del negocio. Esto permite diversificar el capital en la renta de todas las unidades y optimizar los costos. Este modelo de negocio está específicamente diseñado para proteger el capital frente a los riesgos sistémicos del mercado.

En 2021, los activos multifamily rompieron récord de volumen de inversión anual: $335,300 millones de dólares, casi el doble del récord anterior en 2019 de $193,100 millones de dólares en EE.UU. Este año, los niveles de ocupación de las viviendas multifamiliares se mantuvieron por encima del 95%, según CBRE. Esto demuestra el crecimiento sostenido de la demanda de viviendas multifamiliares convirtiendo este tipo de activo en el más elegido por los norteamericanos.

De acuerdo a Iván Chomer, CEO de la empresa: “Estamos muy contentos de anunciar oficialmente nuestra llegada a Chile. Identificamos una demanda sostenida y que continúa creciendo por parte de los latinoamericanos de invertir en productos estables y eficientes. Al mismo tiempo, este desembarco nos permite consolidarnos en todo América Latina, promoviendo el acceso a productos de inversión en los mejores mercados e incluyendo a cada vez más chilenos”.

Oferta de inversión

Dentro de su portafolio, la plataforma ofrece inversiones en edificios terminados en los estados que más crecimiento y desarrollo han demostrado en los últimos años en Estados Unidos. Se trata tanto de ciudades first tier como New York, Miami, Los Ángeles o second tier como Austin (Texas), Denver (Colorado) o Salt Lake City (Utah), entre otras.

Entre los proyectos que Dividenz tiene en cartera ahora, se encuentra un complejo multifamiliar en San Antonio, en el Estado de Texas. El negocio tiene una rentabilidad anual neta de 11,66% y está ubicado en una zona de gran actividad comercial y que concentra a grandes empleadores como Oracle, Hulu, South Texas Medical Center, entre otras. En Coral Springs, una de las ciudades más importantes del estado de Florida, la empresalanzó una oportunidad de inversión en el complejo Island Club at Coral Springs. Un edificio multifamiliar que generará una rentabilidad anual neta de 14,22% para sus inversores.

La compañía que posee alrededor de 2.000 unidades en cartera y más de $389 millones de dólares en activos, cuenta con un sólido equipo de profesionales interdisciplinarios que trabajan de la mano con empresas americanas de gran trayectoria en Real Estate y con cientos de activos inmobiliarios bajo operación. Todos los edificios se compran con el aval de los principales bancos estadounidenses, que auditan, validan y financian todos los negocios.

“Nuestra meta final, que es la misma que nos propusimos nosotros para nuestro propio capital, es que todos nuestros clientes dispongan finalmente de un instrumento que les permita diversificar y proteger su capital en propiedades a lo largo y ancho de Estados Unidos, definitivamente el mercado de mayor estabilidad del mundo, tal como lo hacen los grandes capitales mundiales con los principales fondos de Real Estate”, concluye Iván Chomer.

La empresa finalizó el 2022 confirmando su alianza con Mastercard, Galileo (una de las plataformas líder de tecnología financiera) y el Banco Dondé de México para ofrecer un producto exclusivo para sus clientes: la posibilidad de disponer de tu capital en dólares e invertir al mismo tiempo. Esto convierte a la compañía en la primera plataforma de inversiones en Real Estate de la región en ofrecer una tarjeta de crédito internacional a sus clientes.

Con este desembarco, la firma apuesta a sumar clientes en toda la región consolidándose como una solución financiera para diversificar el capital y protegerse de los riesgos del mercado local.