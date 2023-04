Comparte

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, pidió al Congreso destrabar la discusión sobre el royalty minero, con el fin de resolver y cerrar este tema. Esto con la finalidad de que no "se nos pase el tren".

"Por favor, cerremos este tema", fue lo que solicitó el secretario de Estado, quien enfatizó que "el hecho de que se discutan y se extienden indefinidamente las cosas significa que se nos pasa el carro, se nos pasa el tren".

"No podemos quedarnos abajo", manifestó el titular de Hacienda, durante su discurso en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2023.

Previo a aquellas palabras, indicó que "cuando tengo reuniones con compañías mineras, lo que me dicen es que ‘tenemos proceso de gran envergadura, pero nuestro problema es que, cuando vamos con nuestros accionistas y se los presentamos, nos preguntan, ¿qué pasa con el royalty minero en Chile?’ No puede ser que después de cuatro años todavía no podamos cerrar este tema".

El Ejecutivo presentará nuevas indicaciones que bajarán la tasa de las empresas mineras a un 47%. Asimismo, se establecerá un límite potencial de 45,5% para los explotadores mineros con una oscilación de la empresa entre 50 y 80 mil toneladas métricas anuales de cobre fino.

Marcel planteó, en el encuentro empresarial, "el desafío que este sea un proceso que no se alargue indefinidamente".

Esto, porque aquella extensión afecta "a la gente que quiere saber qué es lo que va a pasar con esta reforma, cuándo va a haber financiamiento para la PGU (Pensión Garantizada Universal) y los recursos para reducir más las listas de espera en los hospitales. También para los empresarios".

Finalmente, Marcel espera que se pueda concluir este proceso al finalizar el primer semestre y "podamos volver al Congreso Nacional con iniciativas que nos interpreten, que sean expresión de ese acuerdo transversal del que se ha hablado".