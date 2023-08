Comparte

Nuevamente el programa de Agricultura TV, En Simple: La Pizarra de Pizarro recibió a una figura del ámbito parlamentario. En esta oportunidad, a la ex senadora de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, quien fue invitada a conversar sobre la actualidad nacional.

Con respecto a la actualidad política, Goic analizó que “la calidad de la política, se ha ido deteriorando. Hay varios factores en eso, desde que empezamos a mediatizarla y a seguir más lo que pasaba en Twitter, o la apuesta al aplauso fácil por medidas populistas. Se ha ido dejando una mirada de largo plazo o mediano plazo, que es lo que creo que necesitamos como país”.

En términos de la reforma de pensiones, la ex senadora de la República enfatizó que “el proyecto que yo aprobaría es el que genere mayorías. Es evidente que el proyecto inicial que presentó este Gobierno no generaba ese acuerdo. Ahora, uno puede entender que un proyecto inicial marca una postura ideológica. Tiene que ver con lo que se comprometió en el programa de Gobierno, y ningún proyecto y menos uno de esta complejidad, sale en las mismas condiciones del parlamento”.



Con respecto a la idea de solidaridad, Goic planteó que el objetivo principal es hacerse cargo de mejorar las pensiones para todas las generaciones: “mejorar las pensiones actuales y también mejorar las pensiones del futuro, para lo cual puede haber muchas fórmulas”. De acuerdo con la ex parlamentaria, lo fundamental para lograrlo es a través de incentivos al ahorro.