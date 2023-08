Comparte

El defensor de Universidad de Chile, Matías Zaldivia, es duda para enfrentar a O’Higgins el próximo fin de semana. El zaguero sufrió una lesión ante Magallanes, por lo que su presencia ante los celestes está prácticamente descartada.

“Recién me hicieron una ecografía y por suerte salió que es un esguince leve. Igual es muy reciente, ahora tengo que hablar con el doctor, así me dice cuántos días serán”, dijo este lunes el defensor tras someterse a pruebas médicas.

“No sé nada, pero por el dolor que tengo hoy diría que es difícil. Vamos a esperar cómo amanecemos estos días”, añadió.

Sobre la derrota ante Magallanes, Zaldivia indicó que “teníamos una gran ilusión de ganar ayer, se nos habían dado buenos resultados para volver a meternos, pero seguimos estando ahí. No hay que agachar la cabeza porque cuando nos tocó ganar tres partidos seguidos no nos teníamos que creer que éramos los candidatos al título, y ahora no hay que creer que somos los peores. Hay que trabajar mucho, hacer un equipo más duro y después los resultados vendrán solos”.

Pese a las tres derrotas consecutivas, el zaguero no se ve fuera de la lucha por el título. “El campeonato está muy parejo, es muy irregular, así que imposible bajarnos (de la pelea por el torneo)”.

Además de Zaldivia, Juan Pablo Gómez quedó descartado para el duelo ante O’Higgins. El lateral derecho sufrió un esguince y estará cerca de dos semanas fuera de las canchas.