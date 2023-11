Comparte

El exdirector de Presupuestos, Matías Acevedo, afirmó este martes que la presencia de Javiera Martínez, actual titular de la Dipres, «está debilitando» a la institución y aseveró además que en el Caso Convenios sí hubo «un modus operandi».

«Hay un debilitamiento importante de la Dipres como institución y creo que más allá de la responsabilidad, la presencia de ella está debilitando la institución«, sostuvo Acevedo en conversación con «La Mañana de Agricultura».

Junto a esto, recordó que el objetivo de la Dirección de Presupuestos es «velar por el buen uso de los recursos públicos».

Caso Convenios «es modus operandi»

Por otro lado, el ex Dipres aseveró que el mecanismo de traspasos de recursos públicos a fundaciones desde las seremías «es modus operandi».

«Hoy día hay 53 fundaciones que están siendo investigadas por la Fiscalía, no sé cuántas más necesita el Gobierno para llamarlo como ‘modus operandi'», criticó Acevedo, agregando, además, que «aquí había reglas, no es que no existiera ninguna, el punto es que no se respetaban».

«Póngale el nombre que quería, acá hubo acción concertada de ciertos actores para defraudar al Estado, eso se llama corrupción, asociación ilícita, etcétera», sentenció.

