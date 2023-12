Comparte

La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, expuso este miércoles que no se puede "buscar acuerdos desde la intransigencia" respecto a la reforma previsional tras las condiciones que puso la oposición para tratar el tema.

En diálogo con "La Mañana de Agricultura", la senadora socialista abordó la situación de esta discusión luego que el Ejecutivo presentara las nuevas indicaciones al proyecto con una nueva distribución del 6%.

Sin embargo, Vodanovic dijo que al final los eventuales acuerdos con Chile Vamos terminan si "ese 6% no va entero a la capitalización individual"

"Entonces, no puedo buscar acuerdos desde la intransigencia. Me preocupa eso, porque cierra toda posibilidad de conversación cuanto tú no te mueves ni siquiera intelectualmente en tu posición", manifestó la titular del PS.

Por lo tanto, espera que "sea factible llegar a acuerdos" y que "hagamos los esfuerzo en pos de eso".

"Es difícil llegar a una posición de acuerdo si te dicen que todo el 6% no va a capitalización individual, no es posibilidad de conversar ni siquiera de llegar a acuerdos, de conversar", criticó.

"Las pensiones en Chile (...) han mejorado porque se introdujo la solidaridad"

Bajo ese contexto, señaló que el Gobierno "se ha movido" respecto a su postura sobre el 6% de capitalización individual y que "se han hecho distintas propuestas".

"Aquí no hay intransigencia, hay distintas fórmulas que buscan principalmente incorporar un elemento de solidaridad, que no tiene que ver con ser intransigente, sino más bien con la experiencia de un sistema que cuando se implantó hace cuarenta años se señaló que iba a entregar pensiones equivalentes a lo que tú ganabas en tu vida laboral activa", comentó la legisladora.

De acuerdo a la senadora Vodanovic "las pensiones en Chile no han mejorado porque haya mejor capitalización individual, no han mejorado por el ahorro propio, han mejorado porque se introdujo la solidaridad".

Finalmente, sostuvo a título personal que no hay "ninguna intransigencia" sobre ningún modelo en el marco de la reforma de pensiones. No obstante, llamó a ver la "evidencia" que muestra que "toda la plata en capitalización individual, no mueve la aguja respecto a las pensiones más bajas, que son la mayor parte en Chile".

