El profesional Felipe Sobarzo Clerc, de Radio Agricultura, fue elegido como el "Mejor Periodista Económico Radial 2023". El premio es otorgado por el directorio de la Multigremial Nacional de Emprendedores, por segundo año consecutivo.

El galardón reconoce a aquellos periodistas destacados en el área económica que generan un aporte al desarrollo de los emprendedores y empresas de menor tamaño del país.

"El reconocimiento recae en profesionales que informan de manera efectiva, tanto en Santiago como en regiones, que son capaces de simplificar contenidos económicos complejos y que con su labor contribuyen a la inclusión financiera", señaló la Multigremial.

Por su parte, Felipe Sobarzo agradeció el premio, diciendo "que siempre es bueno que se reconozca la labor que uno hace todos los días en lo profesional, ahí uno se da cuenta de que se ha estado haciendo bien las cosas y que la gente lo nota. El premio cobra más relevancia considerando que es el primero que recibo en mi carrera profesional".

El comunicador llegó el año 2013 a hacer su práctica en el área de Prensa de Radio Agricultura. Como cualquier periodista que recién está empezando, no tenía un área específica de cobertura, sin embargo, un par de años después todo cambió.

"En 2015 el periodista que cubría economía hasta la fecha, deja la radio para seguir otro camino profesional. Fue ahí cuando me llamaron para cubrir el sector, una labor que sigo desempeñando hasta la actualidad con mucho entusiasmo", señaló.

¿Qué se requiere para ser un buen periodista económico?

"Me gusta cubrir economía porque representa un gran desafío en lo profesional, tratar de agarrar temas que son complejos de entender y simplificarlos para que todas las personas los comprendan. La economía es algo que está presente en el día a día de las personas y poder ser un aporte a la educación financiera es algo bastante gratificante", dijo el destacado profesional.

Consultado qué se requiere para ser un buen periodista económico, respondió que "tiene que saber que hay que estudiar mucho, porque es un área que es muy técnica, con temas que generalmente la gente trata hacer el quite".

"Si uno se mete en este mundo se va a dar cuenta de que es un gran sector, en el que siempre están pasando cosas diferentes todos los días, ningún día es igual a otro, por lo que no se cae en la monotonía. Te tiene que gustar explicar, enseñar, ser capaz de simplificar, saber dónde está la noticia, que no se te pase por el frente y no la sepas identificar", agregó.

"Lo fundamental es tratar de ser lo más objetivo posible, que es una de las características más importantes que tiene que tener el periodista", sentenció Felipe Sobarzo.