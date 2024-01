Comparte

El senador de Renovación Nacional (RN), José García Ruminot, acusó este martes que el proyecto de reforma previsional que impulsa el Ejecutivo tiene "una improvisación muy grande" y además dijo que no comparte la decisión de Francisco Chahuán, expresidente del partido, de "votar a favor de la idea de legislar".

Durante la tarde del lunes, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados despachó a Sala la iniciativa que modifica el sistema de pensiones en Chile, por lo que en esta jornada se debería discutir y el miércoles ser votado en el hemiciclo.

Al respecto, el senador García sostuvo, en conversación con "La Mañana de Agricultura", que hay "una improvisación muy grande y una reforma previsional no puede hacerse de esta manera".

Bajo ese contexto, ejemplificó con el seguro de longevidad, que "se dice que será una tercera modalidad para pensionarse".

"El ministro (Mario) Marcel ha dicho que este seguro de longevidad no va a atener una cotización adicional, entonces, cómo se va a financiar", cuestionó el legislador por la región de La Araucanía.

"Se va a financiar con aquellas personas que habiendo elegido esta modalidad de pensión fallecen antes y esos recursos, que debieran ser heredables (…) Esos recursos pasarían a integrar un fondo para poder financiar este seguro de longevidad. O sea, se echa manos a los fondos de los propios trabajadores", indicó.

A lo anterior, agregó que "no sabemos dónde estará el corte, a partir de cuándo será este seguro. Todos estos elementos son muy importantes tenerlos presentes antes de la idea de legislar".

Por otro lado, manifestó preocupación sobre la distribución del 6%, que a su parecer y el de su sector, debería ir "entero" a las cuentas de capitalización individual.

"Esto no es un capricho, no es un gallito con el Gobierno. Si no llevamos a capitalización individual, lo que vamos a atener en los próximos 20 o 30 años serán pensiones igualmente malas", puntualizó.

Chahuán llamó a votar a favor de la idea de legislar la reforma previsional

Además, el senador García Ruminot fue consultado respecto a lo que dijo su par Francisco Chahuán, quien señaló que "es fundamental sacar adelante la reforma previsional".

"Sacar adelante el mejoramiento de las pensiones para el pilar contributivo es una cuestión de responsabilidad y ética, razón por la cual hay que votar favorablemente la idea de legislar", aseveró el expresidente de RN durante la jornada del lunes.

Al respecto, García, quien es integrante de la Comisión de Hacienda del Senado, indicó que no ha conversado con su par al respecto y así conocer las razones de su postura.

No obstante, comentó que "no se puede votar una idea de legislar, donde no están completos todos los antecedentes, definidas las principales ideas que debe contener una reforma previsional".

"Desconozco por qué hizo esas declaraciones, tengo que decir que no las comparto", expresó.

