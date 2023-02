Comparte

Una tajante declaración fue lo que esta madrugada realizó la pareja del cantante Pailita en sus redes sociales. "Manipulador, malo y arrogante" fueron algunas de la palabras que Skarleth lanzó contra el artista.

Durante tres semanas, la joven se quedó en la casa del reconocido cantante. En ese momento, aquel la habría "encerrado para que nadie la viera", según la acusación de Skarlet.

"Solo me diste decepción y traumas y tuve que cuidar a tu mamá, ya que la tenías tirada y hasta llorándome que no soportaba estar allí", sentenció la influencer.

"¿Cómo me haces venir hasta acá? Después me escondes y luego me terminas", agregó y acusó al cantante de viajar a otro país sin contarle.

"Eres muy mal agradecida, comiste en mi casa, mi mamá te lavaba hasta los calzones", le contestó el artista urbano en un live de Instagram.

"No tuviste que hacer la cama, no tuviste que limpiar, en tres semanas nunca te faltó nada", agregó el creador de éxitos como "Parcera" y "Par de veces".

"Que te quede claro que fuiste y sigues siendo un maldito narcisista", le respondió su ahora ex pareja mediante la misma plataforma.

Observa su publicación acá: