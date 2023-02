Comparte

La humorista Laila Roth tuvo una difícil noche en el cierre del Festival de Viña del Mar 2023 luego de un apagado show que no logró convencer al "Monstruo".

La argentina no pudo superar los nervios en su debut en la Quinta Vergara, pero de igual manera se terminó llevando la "Gaviota de Plata", aunque bajo pifias.

"Bueno amigos muchas gracias, voy a cortar acá. Les agradezco mucho por haberme escuchado, perdonen los que no le gustó, les mando un beso igual. Gracias a los que sí", dijo antes de cerrar su rutina.

Ya en el backstage, Roth entregó parte de sus sensaciones tras el espectáculo que no logró cautivar al público de Viña del Mar.

"Estoy muy contenta, me quiero quedar con lo lindo que pasó. Pido perdón a los que no divertí, pero muchísimas gracias a los que me apoyaron, a los que se divirtieron", dijo la argentina.

"A veces, como no es mi país y uno tiene algunos miedos, me hicieron sentir como en casa realmente y eso lo agradezco muchísimo", cerró la humorista, reconociendo sus nervios sobre el escenario.