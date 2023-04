Comparte

Arturo Longton habló sobre su nuevo empleo lejos del mundo de la televisión. El ex chico reality reveló que consiguió el trabajo gracias a su primera aparición en el programa La Divina Comida de Chilevisión, espacio donde participó nuevamente la noche del sábado.

Según indicó, actualmente es parte de la plataforma "Juegos en Línea". "Me llamaron hace como dos años y me dijeron ‘oye Arturo, cachamos que tú juegas póker, ¿te gustaría hacer lives?’, yo como, ¿Cómo cacharon que yo juego póker?, ‘te vimos en La Divina Comida'", confesó Arturo.

El capítulo mencionado fue grabado en el año 2016. "Muy loco, o sea, si yo no grabo ese programa, no estaría ahora en lo que estoy", señaló el ex chico reality en su regreso al espacio.

"Partí como jugador de póker, pero ellos no sabían que yo soy jugador de todo, soy jugador de máquinas, de ruleta, de Black Jack, de bacará, de todo lo que existe que se puede jugar", agregó Arturo, quien partió en el mundo de las apuestas a los 27 años.

"Empecé a jugar póker sin parar, sin parar, sin parar, obviamente con rachas buenas (…) lo que pasa es que el jugador nunca cuenta las que pierde (…) Tú ganas y pierdes, pero tienes que ser controlado, tienes que ser inteligente para jugar", complementó.

Por otra parte, comentó que no se considera un ludópata, ya que no siente "la necesidad diaria de ir al casino o jugar". "Yo nunca he tenido necesidades diarias, si un día pierdo, no despierto al otro día con ganas de jugar y pasan muchos días, y pasan meses y no voy", indicó.

"Estos dos años, laboralmente, han sido los mejores porque me manejo como pez en el agua, tengo que ser yo, me pagan por ser yo (…) Mi misión es reclutar jugadores, que entren con mi código, al entrar con mi código tienen un premio. Y son jugadores míos que pasaron a ser usuarios míos", explicó Arturo.

Finalmente, respondió a si tiene proyección en este empleo: "Absolutamente. Yo en verdad reconozco que más que flojo, no tengo voluntad de hacer las cosas, me cuesta. Si tú me dices, Arturo léete ese libro porque tenemos una exposición mañana y ese libro tiene 200 páginas, yo me quiero matar".