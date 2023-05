Comparte

Esta semana se cumple un mes desde que la ex chica reality, Flavia Medina, dio a luz a su primera hija, momento que conmemoró con una íntima publicación en sus redes sociales.

"Quería compartir con ustedes mi experiencia de recuperación posparto", comenzó expresando la modelo junto a una fotografía con su pequeña que publicó en Instagram.

"Durante el embarazo, me enfoqué en llevar una alimentación saludable y hacer ejercicio, lo cual me ayudó no solo a mantenerme en forma, sino también a sentirme de mejor", explicó en la red social.

Junto a esto, la exintegrante de "Doble Tentación", agregó que "estos buenos hábitos han mejorado mi bienestar físico y emocional. Sé que cada cuerpo es diferente y que la recuperación posparto puede ser un proceso largo y desafiante".

"Recuerda que incluso pequeños cambios pueden hacer una gran diferencia en como te sientes y cómo te ves", escribió la modelo, quien insistió a las mujeres a llevar una vida saludable antes y después del embarazo.

Observa aquí la publicación de Flavia Medina: