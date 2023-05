Comparte

Más joven se sentiría Yasna Muñoz, madre del músico urbano Marcianeke, de 41 años, la cual ha experimentado cambios en su vida durante el último tiempo.

La mujer tomó la opción de separarse del padre de sus hijos en el 2021, tras 28 años de relación. Yasna recibió el apoyo de sus hijos y fue así como inició el cambio en su vida.

Fue así como hace poco se tituló de Técnica en Trabajo Social, cambió parte de su apariencia y hoy ostenta más de 150 mil seguidores en Instagram.

En conversación con Las Últimas Noticias, se refirió a estos cambios. "Yo era a la antigua, con blusita, un moño y maquillaje cuando tenía que salir nomás, muy de la casa", comentó de inicio.

"Cambiaron las formas"

Tras esto, sostuvo que fue su hijo, el cantante urbano, quien la ayudó a ver las cosas de otra forma. "Matías me enseñó a ver la vida de forma distinta, no cuadrada, que los tiempos cambian. Imagínate lo que estoy haciendo yo hoy, ves fotos de lo que era antes, con muchos menos años encima, y me veo más joven hoy", sostuvo.

"Cambiaron las formas, las conversaciones con mis hijos. Yo le digo al Mati que me haga abuela, cosa que jamás le habría dicho antes", sumó luego.

Por otro lado, también lamentó el no haber pasado el tiempo suficiente con sus hijos, situación que busca remediar: "Hoy voy a todos lados con mi hijo, comparto todo, me guste o no me guste. Tuve que abrir mi mente, mi crianza, todo", explicó.