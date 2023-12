Comparte

Pamela Díaz está hastiada de la Navidad. La ex reality ya está en Chile tras abandonar Tierra Brava al ser eliminada en instancias de semifinal. Por este motivo, retomó su vida cotidiana y se sinceró sobre la época de festividades.

“Estoy chata, me carga la Navidad. No la soporto, estoy como el Grinch. Me carga eso de andar comprando cosas, regalos, andar apurada a última hora, todo lleno”, se descargó.

También comentó que su familia optó por una fiesta con “no tanto regalo” en esta oportunidad.

“Yo me voy a preocupar solo de hacer una rica comida para mi familia, en eso nos pusimos de acuerdo en este año. Y vamos a hacer el amigo secreto, es mejor así, no tanto regalo. Los niños tienen de todo, y yo también. Estoy sana que es lo más importante”, cerró ‘La Fiera’.