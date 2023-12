Comparte

María Eugenia ‘Kenita’ Larraín, conocida en los últimos años por su activo rol como numeróloga, reveló un romance que mantuvo con una estrella pop en la década de los 90’.

La también modelo participó del último capítulo de Podemos Hablar, en donde entregó detalles de un fugaz romance que vivió con un reconocido artista musical.

Se trataría de nada más y nada menos que el cantante español Enrique Iglesias, recordado por siempre en Chile tras su participación en la edición del año 2000 del Festival Internacional de Viña del Mar, en donde lanzó una gaviota de plata al público.

Kenita pinchó con Enrique Iglesias.

Kenita detalló que su romance con el artista, “debe haber sido el año 97', estábamos en un evento que creo que fue en San Carlos de Apoquindo, era un recital de Enrique Iglesias”.

En medio del evento -según declaró la modelo- Tony, mano derecha del cantante; se acercó a Larraín y su grupo de amigas para invitarlas a una fiesta en la discoteca OZ, donde se desarrollaba un desfile de modas y, posteriormente, fueron a una mini fiesta.

Dentro de aquella instancia, la influencer conversó con el hijo de Julio Iglesias, pero finalmente terminó retirándose de la fiesta. Sin embargo, a los 20 minutos de haberse retirado, “me llama Tony y me dice ‘es que él te quiere conocer. Él mañana se va a Argentina y me dice si quieres viajar con él’”, contó.

“Ahí me pasa el teléfono y él me invita a Argentina. Al otro día, yo como la huasa Carmela, fui. Estaba soltera y todo, me había caído increíble, el grupo era muy simpático. Cuento corto, llegó al avión privado, me sentí como chancho en Ibiza. Primera vez que andaba en avión privado, fue todo nuevo, igual me sentía un poco incómoda, pero fue muy bonito”, contó Kenita.

Instancia en la que el animador del espacio, Jean Philippe Cretton preguntó si acaso ‘pincharon’. “Sí, pero estamos hablando del año 97, mucho tiempo”, replicó Kenita.