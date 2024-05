Comparte

José Miguel Viñuela generó comentarios en redes sociales tras lanzar una inesperada broma a Carla Jara relacionada con Francisco Kaminski.

El momento se vivió en “Dekanos”, espacio web que reúne a las figuras del extinto programa juvenil “Mekano”.

En un reciente capítulo participó Ruth Gamarra, Nicole Pérez y Carla, quienes abordaron diferentes temas.

En medio de la conversación, Viñuela pregunta “Oye ¿A quién no se lo han cagado?“, generando expectación entre los asistentes.

“Pero yo hablo de plata…“, agregó mirando a Carla Jara y estallando posteriormente con su particular risa.

Carla también se tomó con humor el momento y respondió “si po’, también po’“, entre risas.

Las palabras del animador fueron rápidamente vinculadas a Francisco Kaminski, ex esposo de la comunicadora, quien se vinculó sentimentalmente con su compañera de trabajo, la ex miss Chile Camila Andrade.

La broma también fue tomada con humor por usuarios en redes sociales, quienes apuntaron a la relación de amistad que Viñuela y Carla Jara mantienen hace años.

“Es la mejor terapia para superar”; “Son amigos. Mis amigos también me webean por los cuernos, ya a estas alturas solo queda reír”; “Si no te webean, no son amigos” y “Todos le tiramos tallas así a nuestros amigos y que alguien me niegue que no es divertido“, cerraron.