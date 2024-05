Comparte

Nicole “Luli” Morenos arriesgaría una demanda por “injurias y calumnias” tras el accidente de tránsito que protagonizó hace algunos días.

Recordemos que la fisicoculturista colisionó en la comuna de Vitacura. Por medio de sus redes sociales, Luli acusó a un médico de provocar el incidente.

Junto a lo anterior señaló que el profesional de la salud no le prestó ya que —según declaró— el hombre conducía bajo los efectos del alcohol.

El hecho fue comentado por Daniella Campos en TV+. La panelista arremetió contra la chica fitness, a quien le dijo: “Puedes haber sufrido un accidente, pero ya nos aburrimos de tus tongos“.

Además, Campos indicó que el médico, acusado por Luli, tendría intenciones de iniciar una demanda por “injurias y calumnias”.

“El doctor que habría chocado a Nicole Moreno tiene serias intenciones de entablar una demanda en contra de ella por injurias y calumnias“, señaló en el espacio.

“Tenemos información de los cercanos del doctor que explican por qué no existiría una alcoholemia. Esto es porque habría arrojado 0.0 en el alcotest. Lo que quiere decir que el doctor no iba conduciendo con alcohol. Esa es la razón que nos explicaría a todos por qué el doctor no terminó detenido”, complementaron en el espacio.