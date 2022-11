Comparte

Karol Lucero fue el nuevo invitado a "Juego Textual", donde se defendió de la ola de funas que recibió y que fueron uno de los factores que lo sacaron de la televisión.

"Yo no estoy en contra de las funas a personas que están condenadas por algún delito y la justicia no ha hecho su trabajo, o un tipo que violó o acosó y estuvo un par de meses en la cárcel y ahora está en la calle. Para esos tipos, la funa o la justicia que se hace en redes sociales está justificada", dijo en el programa de Canal 13.

Luego, el comunicador admitió que "yo jamás he tenido una denuncia por acoso, por estafa, por violación ni por nada. Se me imputan delitos que no he cometido y no sé cómo esto creció tanto en las redes".

Acerca de los duros momentos que atravesó por las funas, el locutor radial señaló: "El apoyo de mi familia fue fundamental, fue mi pilar y lo que me mantuvo en pie todo el tiempo. Creo que cuando uno se apoya en la familia y tiene valores, te rescatan de algo que uno piensa que no hay vuelta atrás".

"Hay muchas personas que reciben este nivel de acoso en redes sociales y han terminado quitándose la vida. Yo nunca lo pensé, gracias a estos apoyos que tengo. Pero sí en muchas ocasiones me sentí como que estaba todo perdido, este esfuerzo de muchos años", relató.

Por último, Karol Lucero recalcó que "mis amigos siempre estuvieron ahí. Yo me quedo con eso, con las personas que me conocen".