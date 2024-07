Comparte

Continúan las polémicas en torno a los chicos realities y esta vez el protagonista es Uriel Romero.

Todo esto, porque recientemente él, en compañía de su pareja, Shirley Arica, participaron como invitados en el react de Diego Jerez, más conocido como Ni tan zorrón, quien recordó un complicado momento con el cantante.

“Don Futuro, no sé si lo podemos contar, pero tuvimos un pequeño altercado en Tierra Brava, que ustedes no conocían. ¿Me odias todavía?”, le preguntó de entrada el youtuber.

Tras ello, le pidió permiso y mostró el mensaje que le mandó el artista, “oye hue…, me han mandado caleta de mensajes, tú hablando mierda de mí. Cuando me veas en persona espero que me digas lo mismo, no tengo que mandarte mensajes con nadie de mi gente, yo mismo te lo hago llegar, ya sabes”.

Frente a ello, Uriel explicó que escribió eso cuando estaba enojado “realmente te lo mandé súper enojado, vi unos cuantos videos que me mandó el público”.

“Hay gente que recorta solamente los extractos negativos y los manda”, sostuvo el afectado y luego, contó que rápidamente se pusieron en contacto y lo arreglaron.