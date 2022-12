Comparte

Bombo Fica salió al paso de las críticas que recibió por parte de Claudio Reyes, quien no compartió el monto que le pagarán al comediante en el Festival del Huaso de Olmué 2023.

"Si te están pagando un dineral, h… que son no sé cuántos sueldos mínimos y ahí haciendo proselitismo", mencionó en su momento el intérprete de Charly Badulaque.

Esto ocasionó que Daniel Fica respondiera a las quejas de su ‘colega’. "Yo encontré que el presupuesto estaba bastante lejos de mis pretensiones. Yo por esa plata prefería ir a Olmué (…) Al final fue la mitad de lo que se comentó. Uno tiene que optar por donde se siente más cómodo", dijo en el programa "Sígueme y te Sigo" de TV+.

"Yo decidí ir a Olmué porque me siento muy cómodo. No es solo plata", añadió el humorista.

Bombo Fica profundizó en las palabras de Reyes

Después, el artista se refirió a los supuestos 100 millones de pesos que habría recibido para presentarse al Patagual: "Este país está lleno de mentiras y de mentirosos. Yo conseguí beneficios publicitarios y que me pudieran ayudar en eventos que realizaba. Yo le diría un bonus track. Pero nada que no pueda hacer el canal. Todo tiene que ver con la proporción".

Además, recalcó que nunca tuvo un vínculo de amistad con Reyes. "Yo nunca fui amigo de él. Eso es mentira. Nos conocíamos porque jugábamos a la pelota. Había una relación cordial de colegas. Pero yo no le conozco su familia. La verdad lo que diga no me interesa. No existe para mí", acotó.

Finalmente, Bombo Fica añadió que "algunos amigos me llamaron para solidarizar". Sin embargo, admitió que en el gremio de los humorista no existe una unión. "Algunos se encargan de llevar agua para su molino no más. Es la realidad de nuestro país", sentenció.