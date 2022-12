Comparte

En su natalicio número 106, Google conmemora con un doodle al reconocido escritor y poeta chileno Gonzalo Rojas, quien nació un 20 de diciembre de 1916 en la comuna de Lebu de la región del Biobío, al sur del país.

A lo largo de su trayectoria, el escritor fue galardonado con diversos premios de renombre, tanto nacionales como internacionales. Recibió el Premio Reina Sofía de España y el Premio Nacional de Literatura de Chile, ambos en 1992.

También recibió el Premio José Hernández, máximo reconocimiento que otorga el mundo literario argentino; el Premio Octavio Paz de Poesía y Ensayo en México; y el Premio Miguel de Cervantes, máximo galardón de las letras hispánicas, en 2003. Estudió Derecho y Literatura en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile.

Posteriormente, se desempeñó como académico en las ciudades de Valparaíso y Concepción. También ejerció como docente en Estados Unidos, Alemania Oriental y Venezuela e incluso desempeñó tareas diplomáticas en China y en Cuba.

Rojas, miembro de la Generación Literaria de 1938 y cercano al grupo de la Mandrágora, plasmó en sus obras indicios de su cercanía con el movimiento cultural surrealista, situándose en la vanguardia chilena y latinoamericana del siglo XX.

Ejemplo de ello fue su primer libro llamado ‘La miseria del hombre’ publicado en 1948, en donde da cuenta de una poesía vital y con enorme carga existencial.

Google.

Rojas "siempre aspiró a vivir como poeta"

Para el hijo del escritor, Rodrigo Rojas Mackenzie, su padre "antepuso la poesía a cualquier otro interés en esta tierra. No solo escribió unos poemas de alta jerarquía, sino que siempre aspiró a vivir como poeta. Este es el ejemplo, además de un espíritu crítico y libre, que hereda a las nuevas generaciones".

“Gonzalo Rojas osciló entre tradición y aventura en su oficio poético, porque nunca pretendió ser original, logró ser actual y renovador en su obra. El ritmo y los cortes de sus versos son una verdadera lección para los poetas contemporáneos”, explicó Rojas Mackenzie sobre cómo ha influido en otros escritores.

Finalmente, para él y su familia ser descendiente de Gonzalo Rojas es un orgullo y un honor que siempre hay que merecer".

Doodler a Gonzalo Rojas

Para Celine You, la artista encargada de dar vida a este dibujo -o doodlers, como se

conocen en Google a quienes dibujan los doodles-, asegura que fue "un honor y un

placer celebrar a tan respetable figura de la literatura para Chile".

Buscó información sobre la vida y obra del artista y fue así como llegó a este

concepto final.

"Me conmovieron sus dramáticas historias de vida y me impresionó su resistencia cuando se exilió. Así que se me ocurrió este concepto de él emergiendo de las sombras junto con su escritura y dando luces esperanzadoras al mundo", indicó.

"Basado en la mayoría de las fotos de referencia que reuní, Gonzalo Rojas mostró una cálida sonrisa y parecía que estaba contemplando. Así que pinté su retrato con una pose relajante de esa manera", añadió.

La artista espera que con este doodle "la gente pueda estar interesada en aprender

más sobre él y animarse con sus historias de vida".