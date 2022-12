Comparte

Un concreto mensaje fue el que publicó Paola Troncoso, luego de que un portal publicada una noticia que especulaba un nuevo proyecto de la actriz, en una casa televisiva que no era Mega.

Así, en el sitio señalaban que desde Mega no estarían contento con este proyecto al que se sumaría, siendo nada más que "Aquí se Baila" de Canal 13.

Frente a la viralización de este rumor, la intérprete fue tajante: "No entiendo por qué hace una publicación en donde se habla de que Mega está desolado porque según esta página estoy en conversaciones con Canal 13 para unirme a un programa de ese canal", partió comentando.

Luego continuó: "Por favor infórmense bien antes de emitir noticias que no son verdaderas eso solo desinforma".

"No he hablado con nadie"

Tras esto, profundizó en el rumor y aclaró: "Yo no he hablado con nadie de ese canal, y si fuera así yo misma se los contaría a quienes me siguen y respetan mi trabajo. Si quieren publicar algo lo mejor es comunicarse con la persona en cuestión".

"Aún no estoy en ningún proyecto y de ser así lo contaría feliz", continuó, para luego además descartar participar en un espacio como ese. "Ah y otra cosa, menos en un programa de baile como se informa en la nota Jajajaja ya todos saben mis dolencias físicas".

Finalmente, compartió un tierno mensaje donde señaló estar abierta a nuevos proyectos "que me hagan feliz".

Aquí puedes ver la publicación que compartió: