Marco Reus y Borussia Dortmund separarán sus caminos. Después de 12 años defendiendo sus colores, el atacante decidió no renovar su contrato, por lo que dejará el club al término de la temporada.

El anuncio lo hizo el propio atacante a través de un video compartido en las redes sociales del club. “Estoy increíblemente agradecido y orgulloso de este momento especial en mi club, el Borussia Dortmund. He pasado más de la mitad de mi vida en este club y he disfrutado cada día, aunque, por supuesto, también ha habido momentos difíciles”, comenzó diciendo Reus.

“Ahora ya sé que me resultará difícil decir adiós al final de la temporada, y sin embargo, estoy feliz de que ahora haya claridad y de que podamos centrarnos plenamente en los partidos finales muy importantes que aún nos quedan por jugar”, agregó.

Por último, señaló que “tenemos un gran objetivo en la mira que todos queremos lograr juntos. Para lograrlo, necesitaremos a cada uno de nuestros increíbles fanáticos, a quienes me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento por su increíble apoyo a lo largo de los años”.

Nacido en la cantera de Borussia Dortmund, Reus se vio obligado a dejar el club para comenzar su carrera como profesional, donde debutó en Rot Weiss Ahlen. Tras dos temporadas, fue fichado por Borussia Mönchengladbach a cambio de un millón de euros.

Sus grandes actuaciones hicieron que Dortmund, que venía de conquistar su última Bundesliga, lo repatriara por 17 millones de euros en 2012. Si bien estuvo en la órbita de grandes clubes europeos durante su carrera, Reus optó en quedarse en el club de sus amores, donde ha disputado más de 400 partidos, marcado 168 goles y aportado con 116 asistencias.

One of one.

Marco Reus and Borussia Dortmund have reached a mutual understanding that his current contract will not be extended, as both parties will part ways this summer.

Full focus will persist on the remaining league fixtures, alongside our unwavering commitment to… pic.twitter.com/uJct037moh

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 3, 2024