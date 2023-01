Comparte

Inesperado fue el mensaje que envió Mauricio Israel a Rodrigo Herrera, luego de que ambos experimentaran una antigua polémica que involucró dinero.

Recordemos que Israel le debería una millonaria suma al exrostro de Mega, situación que Herrera repasó hace un tiempo.

"Desde el 2008 que no lo veo… Es harto el tiempo, no había hecho el cálculo. Pero tampoco es algo que me importe demasiado", relató Herrera al portal Tiempo X, señalando que sería una suma cercana a los 15 millones de pesos.

Ahora, en el capítulo del pasado lunes de "Sígueme y Te Sigo", se habló de la vida de Rodrigo Herrera, donde Israel se tomó unos minutos para pedirle perdón a su excolega.

"Rodrigo, efectivamente hay cosas que duelen, sobre todo cuando no se dice toda la verdad. Tú contaste cosas que son verdad y otras que no lo son, y tú lo sabes perfectamente bien", inició señalando el panelista del programa.

"Yo te quiero Rodrigo, te quiero mucho"

Luego continuó: "Yo quiero abrazarlo. Quiero terminar esta historia con él, concluirla de la mejor manera posible. Yo te quiero, Rodrigo, te quiero mucho. Yo nunca he desmentido nada, al contrario, lo del auto es cierto. Él me avaluó en el auto, se entregó y se pagó la deuda".

"Él dice que me prestó una plata y nunca lo he puesto en duda. No recuerdo montos, si fue un millón o dos millones. Yo tengo un monto en mi cabeza, él puede decir otro, eso se conversa de manera privada", sumó luego.

Finalmente, manifestó sus anhelos por restablecer lazos con Herrera: "Me encantaría verlo y abrazarlo. (…) Yo lo llamé mil veces… Cuando yo salí de un reality, él me llamó (en 2013). Hay personas que les conviene más tener esa deuda para cobrarla públicamente. (…) Te quise durante los 20 años que trabajamos juntos y te seguiré queriendo hasta el día que me muera".