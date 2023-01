Comparte

El exfutbolista de Universidad de Chile, Mauricio Pinilla, se refirió al complejo 2022 que tuvo tanto a nivel personal como profesional, enfatizando por como fue su paso por Televisión Nacional de Chile (TVN).

"Me he encontrado con sorpresas. Había gente con la que uno tenía confianza, pero después te dabas cuenta que te pegaban puñaladas por la espalda y contaban mis cosas", señaló en el programa "Tendencias".

A raíz de este hecho, el conductor de "Fuera del área" añadió que "después tuvimos un par de reuniones y gente del canal dijo ‘nos estamos poniendo piedras entre nosotros mismos‘ y hubo un llamado de alerta al interior de los equipos, que posteriormente se resolvieron".

En ese sentido, indicó que "hubo una vez que dijeron que tenía problemas hasta con los guardias de TVN y yo decía ¿Quién inventó esta estupidez? era porque había gente que estaba celosa con lo que TVN me daba".

Asimismo, el ex seleccionado nacional admitió que "me contaminaron bastante este año (2022) con hartas mentiras y me di cuenta que no se le puede dar confianza a todo el mundo".

Por último, sostuvo que "me considero una buena persona, y en base a eso creo que me he visto traicionado muchas veces. Hubo noticias que salieron en medios de comunicación, de las cuales el 90% son mentira".

