Nada desapercibidos pasaron los dichos de José Miguel Viñuela, luego de que se refiriera al fallido show de fuegos artificiales de la región de Valparaíso, lo cual fue una decepción para múltiples asistentes de las celebraciones en la costa del país.

En este sentido, el exanimador de "Mucho Gusto" realizó su primer programa del año "Desde mi Cocina con la Nené", donde se tomó unos cuantos minutos para referirse a esta situación, planteando una dura postura.

"Primero, puedo entender que no hubiera fuegos artificiales en Valparaíso y Viña del Mar, desde el lado de las víctimas de los incendios. Empatizo con ellas y las entendemos (…) Lo que no puedo entender es que nos hayamos convertido en un país penca y fome. Ni Viña del Mar, ni Valparaíso, ni Santiago… penca, fome, amargado. El Año Nuevo más penca que me ha tocado…", repasó.

Luego continuó: "No digo que hayan tenido que haber fuegos artificiales, pero por favor tuvimos un año para tener la capacidad de anticiparnos, y decir ‘ok, no habrá fuegos artificiales, porque es peligroso. Listo. Vamos a hacer un espectáculo de luces, en la Torre Entel’, no tengo idea…. un año, un año para preparar eso".

El comunicador no terminó con su descargo allí, ya que luego arremetió contra los políticos, señalando que "se tiran mierda para un lado y para el otro. Uno se le tira al alcalde, el alcalde se la tira al otro…".

Por último, manifestó: "Nos volvimos un país penca, triste, grave, en donde todo es malo, todo es una mierda, hipersensibles… hasta cuándo, me tienen hasta acá con eso".

Aquí puedes repasar el registro: