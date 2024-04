Comparte

En la Universidad San Sebastián, se llevó a cabo la presentación de la estrategia nacional de difusión del libro “Aborto y Eutanasia: Dilemas sobre el Derecho a la Vida”, concebida como un instrumento para promover el debate informado y la reflexión sobre temas cruciales.

La ceremonia comenzó con las palabras inaugurales de Josefina Munita, Presidenta de Siempre por la Vida, quien expresó la importancia del momento como un hito en la historia del movimiento: “Lo que nos reúne aquí es el más reciente hito de nuestra historia, no será el último ni es el primero, pero es un momento que ha significado trabajo arduo de colaboración entre muchos autores, editores y promotores. El libro Aborto y Eutanasia: Dilemas sobre el Derecho a la Vida es un medio para llevar nuestro mensaje a todo el país, para que todos sepan por qué, desde diversas perspectivas, hay que estar a favor de la vida, siempre”.

Los editores del libro, Jorge Acosta y Francisca Reyes, presentaron la obra. Jorge Acosta, y director del programa de Salud y Bioética del Instituto Res Publica y médico asesor IPSUSS, compartió su convicción con la causa de defender la vida: “Estamos convencidos de que esta es una noble causa que no hay que abandonar tenemos que mantener la esperanza de que podemos tener un Chile provida”.

Juan Diego Cruzat, Presidente de ChileSiempre resaltó que la convocatoria llegase a más de 300 personas: “Esto no es solo para celebrar el lanzamiento de la campaña anual por la vida y del libro de Siempre por la Vida, es para reafirmar el compromiso que tenemos todos y cada uno con la vida, con una sociedad que respete la dignidad de la persona y que juntos construyamos una sociedad más justa, libre y humana.

José Francisco Lagos, Director Ejecutivo del Instituto Res Publica, destacó la importancia de la actividad: “Es el puntapié inicial de una pelea que probablemente dure muchos años. Es importante transmitir dos cosas. Uno, que no es un tema zanjado, es un tema que la sociedad merece discutir porque se trata de derechos fundamentales y sobre todo el más importante de los derechos, que es el derecho a la vida”.

“Lo segundo, hay esperanza de dar esta pelea que no se trata simplemente de oponerse a una agenda, sino que también es una propuesta que es bastante proactiva, que parte del conocimiento de distintos expertos que abordan estos temas donde básicamente cualquiera que esté interesado en esta discusión se puede acercar y esto es una oportunidad para ellos, para que con argumentos puedan salir a discutir y a convencer a quienes no comparten nuestra opinión o no se han interesado en el tema”, añadió.