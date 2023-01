Comparte

Durante el último tiempo Gala Caldirola se ha visto involucrada múltiples rumores amorosos, siendo uno de los últimos el supuesto affaire que mantiene con Luis Mateucci.

El rumor se dio luego de que ambos fueran vistos juntos en Buenos Aires, motivo por el cual el trasandino aclaró la situación tras visitar el programa "Sígueme y te Sigo".

"La verdad es que Gala es una persona que me da lástima. Me da pena porque la mataron tanto con el tema de Pinilla, de esto y lo otro", inició señalando de entrada.

"Lo voy a decir en la cámara…"

Junto a esto, sumó: "Claramente se debe haber peleado o distanciado con Pinilla. Y da la casualidad de que nos encontramos en Buenos Aires, pero nos cruzamos, te juro por Dios (…) nos cruzamos una noche y coincidimos".

Por último, lanzó una particular revelación: "Este jueves la vi en un restaurante, andaba sola, y como que otra vez alejándose. Lo voy a decir en la cámara porque de verdad que me da un poco de pereza, porque no es la misma cuando está sin, que con", aludiendo a cuando la española se encuentra con o sin pareja.