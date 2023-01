Comparte

En horas de esta tarde, el portal Publimetro confirmó la muerte de Jaime Gallardo, padre de la periodista Gissella Gallardo, el cual enfrentó una dura lucha contra el cáncer.

La noticia fue luego confirmada por el exesposo de la comunicadora, el exfutbolista Mauricio Pinilla, quien en Instagram cambió su foto y utilizó una de una vela negra.

Si bien tras la confirmación del sitio la ex TNT Sports no se había referido al tema, ahora compartió una publicación en Instagram donde dedicó un sensible mensaje.

"Mi ángel ha partido al cielo. Papito todopoderoso simplemente gracias", escribió, junto al hashtag "osito eterno".

En la publicación además se deja ver una fotografía en blanco y negro de su padre.

La imagen recibió múltiples mensajes de apoyo por parte de sus seguidores. "Abrazo querida, mucha fuerza", "Mi más sentido pésame", y "Tu padre partió como un guerrero", fueron algunas de las dedicatorias.

Aquí puedes ver la publicación: