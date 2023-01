Comparte

Earl Boen, más conocido por personificar al doctor Peter Silberman en la secuela de “Terminator”, falleció a los 81 años.

La noticia se dio a conocer este viernes, pero no se revelaron los detalles de su deceso. Según lo señalado por TMZ, el actor habría muerto en Hawái.

El estadounidense será recordado por ser parte de grandes títulos cinematográficos como “El Dentista”, “Perry Mason: El caso de la pluma envenenada" y sin duda, por su papel en la saga de “Terminator”.

Además, Earl Boen estuvo presente en exitosas películas de los 80′ como "The Man with Two Brains", "Alien Nation" y "Battle Beyond the Stars".