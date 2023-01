Comparte

El día de ayer se vivió un tenso cruce en una sesión de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, luego de que se rechazara una moción de censura en contra de la diputada Karol Cariola.

La situación fue protagonizada por los diputados Gonzalo de Carrera y Diego Schalper, donde el primero comenzó con duras palabras contra su colega de Renovación Nacional.

"Mire, Gonzalo, personas como usted lo que hacen es contribuir a la confrontación del país (…), nosotros no nos prestamos (a eso)", respondió Schalper, luego de que De la Carrera sacara su celular y comenzara a grabar.

Luego, el ex Republicano, manifestó: "Usted con sus socios de la extrema izquierda no me van a ganar jamás en el distrito 11. Ahí están sus socios; Carmen Hertz, Marisela Santibañez, abrácenlo".

"La autofuna"

Esta situación fue tocada hoy en el matinal "Contigo en la Mañana" de CHV, donde el periodista Julio César Rodríguez.

"Gonzalo de la Carrera, yo este video lo guardaría… Yo creo que Gonzalo de la Carrera está inaugurando algo que no se había visto nunca en el mundo: la autofuna", partió señalando el periodista.

Luego continuó: "Es bien bizarro (…) Había visto funas, pero inaugurar la autofuna. Yo creo que hay un mérito ahí ah (…) Lo de Gonzalo de la Carrera es de Records Guinness".

Tras esto, repasaron la nota de prensa sobre el caso, donde señalaron que, una vez más, llevarían al diputado De la Carrera a la comisión de ética.

Por último, JC Rodríguez reflexionó: "Transforman todo en una noticia que es tendencia, y transformando toda tendencia en una especie de trinchera. Puede ser lo más ridículo, pero sirve pa’ golpear al otro, al contrincante. Se aprovecha de cualquier información para que los votos funcionen".