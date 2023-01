Comparte

La ex animadora Katherine Salosny compartió un potente desahogo sobre su complejo paso por el matinal de Megavisión, Mucho Gusto, asegurando que fue víctima de burlas incluso al estar al aire.

"Fue muy triste como me fueron sacando de ahí, eso afecta la confianza, la autoestima, y no quedó otra que retirarse. Creo que en mi caso fue un tema de edad, y además no tenía una buena relación con el productor ejecutivo", declaró en la última edición de Juego Textual.

"Ese último tiempo fue todo muy doloroso, es triste cuando haces todos los intentos por llevarte bien con una persona y no resulta”, agregó.

En la misma línea, Katherine Salosny reconoció que tuvo problemas con sus jefes en Mucho Gusto por su manera de pensar.

"Me sentí cuestionada porque no soy casada, porque no tengo hijos, porque soy feminista y digo las cosas que pienso y cómo las pienso“, sentenció.

“Me decían por interno: ‘Ella, la feminista’. Se te respeta menos cuando no tienes hijos“, agregó.

Katherine Salosny formó parte de Mucho Gusto entre 2013 y 2018, donde compartió con Luis Jara en un a época marcada por el liderazgo en la sintonía, momento que coronó en 2014 con un Copihue de Oro a la mejor animadora de televisión.