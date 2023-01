Comparte

El próximo 20 de marzo sería un día bastante especial para Paul "El Flaco" Vásquez, pues sería su primer día en la educación superior. Esto, luego de que se inscribiera para estudiar Técnico en Enfermería.

En una entrevista con LUN el reconocido comediante que ha pisado con éxito la Quinta Vergara, podrá llevar a cabo uno de sus anhelos que, por motivos económicos, debió postergar.

"No lo pude concretar porque había otras prioridades", señaló, para luego añadir: "No hay tiempo para farreársela. No tengo los mismos 20 años que antes, no tengo tiempo que perder".

Respecto a su decisión de estudiar una carrera del ámbito de la salud, señaló que está ligada a su vocación como bombero.

"Quiero profesionalizar mi capacidad de salvar vidas"

"He aprendido a salvar vidas, entonces quiero profesionalizar mi capacidad de salvar vidas. Quiero aprender, tener una profesión; aparte del oficio que tengo, de ser doctor del alma, quiero ser profesional de la salud", manifestó.

Junto a esto señaló que toda su familia está ligada al mundo de la salud, ya que su hijo también está estudiando para ser técnico en enfermería, mientras que su hija salió de cuarto medio y está postulando a medicina.

"Cualquier duda que yo tenga en la carrera le voy a preguntar a mi hijo, pero vamos a hablar el mismo idioma entre todos", señaló.

Por otro lado, señaló que ingresó a estudiar sin ninguna beca, ya que optó por dejarla para alguien que realmente la necesite. "Puedo solventar mis gastos, no quiero abusar del sistema. Ni tampoco voy a usar el personaje del ‘Flaco’, pero sí voy a sacar mi carnet estudiantil", señaló, aludiendo al TNE.